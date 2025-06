Tras el escándalo por una supuesta estafa, revelaron una nueva polémica alrededor de Diego Moranzoni: "Me contaron que estuvo..."

Diego Moranzoni quedó envuelto en una polémica hace pocos días cuando se fue de Crónica TV y aseguraron que la razón fue que estafó a una amiga suya llamada Griselda, quien lo habría denunciado por haberse quedado con dinero de una colecta solidaria . No obstante, el periodista se defendió en distintos programas de televisión, dando su versión de los hechos.

"Consiguió trabajo Diego Moranzoni , esta podría ser una buena noticia pero está plagada de escándalo, después del transferencia gate. Ayer mis queridos amigos de Net Tv me contaron que estuvo por ahí pero al rato me confirmaron que pasó por vestuario y se probó un traje e hizo una promo", contó la panelista del programa que se emite por canal América.

Esto fue lo que contó Marina Calabró en Lape Club Social sobre Diego Moranzoni

"Lo que a mí me dicen es que Suárez está furioso con esto, que no se quiere quedar de panelista de Moranzoni. Además, Diego viene cuestionado, y me cuentan que pidió hacer el programa de 19 a 21hs, si funciona. La verdad que las autoridades de Net TV le pasaron el escobillón a mi amigo Diego Suárez", concluyó Calabró.