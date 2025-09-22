Tom Holland fue hospitalizado tras un fuerte accidente en las grabaciones de Spider-Man 4: cómo se encuentra

El actor sufrió un duro golpe en su cabeza cuando se encontraba en el rodaje de la película y fue trasladado rápidamente a un hospital.

Una fuerte noticia preocupó a los fanáticos de Marvel y por supuesto de Tom Holland. Es que en las últimas horas se conoció la información de que el rodaje de Spider-Man Brand New Day fue suspendido debido a un accidente que tiene como protagonista al joven actor.

Deadline, conocido medio de comunicación de Estados Unidos, dio más precisiones al respecto e informó que las filmaciones se suspendieron debido a que "el actor fue tratado por una conmoción cerebral leve". También reveló que se contactaron con una persona cercana a la producción de la película quien confirmó que Tom Holland se tomará unos días de descanso "por precaución".

Tom Holland sufrió un accidente en el rodaje de Spider Man 4 Tom Holland (2) Tom Holland en las grabaciones de Spider- Man 4. Foto: Instagram/ @tomholland2013.

El actor que interpreta a Peter Parker fue el único que resultó con lesiones en esta grabación y fuentes confirmaron que el artista fue el único afectado. Por el momento, el joven no ha realizado ninguna publicación al respecto, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.