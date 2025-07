Todos los ganadores de los Premios Sur 2025, ceremonia que destacó lo mejor del cine y series argentinas

El gran homenajeado de los Premios Sur 2025

Durante la velada, Guillermo Francella fue homenajeado por su extensa y destacada carrera. Visiblemente emocionado, el actor compartió: “Este evento es algo hermoso. Es una distinción que me llena de orgullo. Me movilizó mucho acercarme acá. Me estimula aún más con este polo audiovisual extraordinario que tienen ustedes los cordobeses. Este crecimiento que hay para filmar en la provincia me parece algo fantástico”. Sus palabras resaltaron el auge de la industria cinematográfica en la región.