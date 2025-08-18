La joven visitó a Karina Mazzocco en América y reveló cómo fue su aventura con el extécnico de River Plate.

Evangelina Anderson comunicó en los últimos días que finalmente se separó de Martín Demichelis y ella decidió volver al país. En medio de todo este escándalo, quien decidió hablar fue nada más ni nada menos que Tania, la supuesta tercera en discordia en la relación entre la modelo y el exfutbolista.

La azafata fue invitada por el programa de Karina Mazzocco a América y allí reveló datos contundentes de su affaire con el director técnico: "A Martín lo conocí en un vuelo llevando a River en el 2023. Yo no lo conocía y nos avisan que íbamos a llevar al equipo, entra Martín y realmente me llamó la atención".

Luego de esto, confesó que fue el propio Demichelis quien le envió un mensaje y horas más tarde se vieron de manera íntima: "Nos vimos en un hotel". Además, dejó en claro que en ningún momento le reveló que se encontraba casado con Evangelina Anderson.

Video: la supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio Tania, la supuesta amante de Martín Demichelis, rompió el silencio y lo mandó al frente En otra parte de la charla comentó que nunca se vieron en México, ya que explotó la bomba y empezó a circular su nombre como la famosa tercera en discordia que habría provocado la separación entre Demichelis y Evangelina Anderson. Tania reveló la charla que mantuvo con el ex DT de River luego del escándalo.