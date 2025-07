Susana Giménez estalló contra Graciela Alfano, la tildó de "piojosa" y aseguró: "Me trató de matar, me hizo brujerías"

Susana Giménez disparó contra Graciela Alfano este viernes a través de un llamado telefónico en LAM (América TV), en el que la diva cargó contra la exvedette luego de que ambas aseguraran que el tapado con el que posó María Julia Alsogaray en la legendaria tapa de la revista Noticias, era pertenencia de ellas.

Por un lado, Alfano contó en Puro Show (El Trece) que ella le prestó la lujosa prenda a Alsogaray. A lo que Susana reaccionó con un filoso y desopilante descargo en el exitoso programa de chimentos conducido por Ángel de Brito.

“Primero quiero contar algo previo porque vi que en un programa ella dijo que yo la llamé para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo? Lo que yo digo es que ella dijo en un programa de televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar. Pero, yo le dije: ‘¿Vos estás loca? ¿Cómo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿Vos no viste mi programa por 35 años seguidos y mi estilo de no meterme con nadie?’ Nosotros teníamos una mesa enorme pedida porque era el cumpleaños de Hoffman, el productor de Marley. Entonces yo le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso. Porque eso no es verdad’. Y ella me dijo: ‘No, no te puedo decir’. Y por supuesto que no la voy a saludar porque no la vi. ¡¿Quién es para que la salude?! ¡¿La presidente?! ¡¿Quién mie* es?!“, arrancó con todo Susana Giménez contra Graciela Alfano.

Susana Giménez le puso los puntos a Graciela Alfano Susana Giménez disparó contra Graciela Alfano Siguiendo con su artillería, la diva agregó: “Me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas... inclusive brujería, inmundicias como las que hace siempre. Entonces me hartó y le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso de que te eché’. Y ahí me dijo: ‘No bueno... me lo dijo el de relaciones públicas del restaurante’. Y yo le respondí: ‘Bueno, Graciela, vos no podés creerle al de relaciones públicas porque yo no lo vi ni le hablé nunca. ¡¿Por qué decís eso?!“

Cada vez más indignada, Giménez sumó contra Alfano: “Que no hable más de mí porque nunca fuimos amigas, siempre me envidiaste. Siempre me envidió. Me trató de matar, me hizo brujerías y no lo logró ni lo va a lograr porque no tiene ¡talento!. ¿Así qué de que habla de una carrera de 40 años? ¿Qué carrera?“.