Susana Giménez defendió a Ricardo Darín tras la polémica por el alto valor que pagó por una docena de empanadas

En diálogo con un reconocido cronista de Intrusos (América TV), la diva confirmó que su retorno a la pantalla chica será bajo un formato innovador. "Estoy reunión tras reunión con Telefe. Vamos a hacer algunas cosas pero no el programa de siempre", reveló Susana Giménez, evitando profundizar en los detalles del contenido que prepara. "No voy a contar ahora qué voy a hacer sino me lo copian, con algunos invitados", agregó con picardía. Además, descartó volver a los escenarios teatrales: "No tengo muchas ganas, estoy cansada, quiero viajar. Me voy a Estados Unidos a ver el partido de Messi en Miami".