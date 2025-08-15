Superman ya tiene fecha confirmada de estreno en streaming: cuándo podrá verse desde casa

La última película de James Gunn no tuvo el éxito esperado en cines y llega en fecha récord a las casas.

Los fanáticos de DC tienen motivos para celebrar y, al mismo tiempo, para sorprenderse. La esperadísima película Superman, que se estrenó en cines el 11 de julio, ya tiene fecha para su lanzamiento en streaming. Warner ha anunciado que la cinta estará disponible para su compra digital el 15 de agosto, lo que significa que el período de exclusividad en salas de cine fue de apenas 35 días.

superman El último Superman que estuvo en cines. Archivo MDZ Esta estrategia de lanzamiento tan acelerada ha generado un debate entre la crítica y el público. La decisión de Warner responde a una lógica de mercado: la cinta ha sido un éxito en la taquilla, acumulando ingresos mundiales de 585 millones de dólares. Aunque se espera que supere la barrera de los 600 millones, el rápido estreno en digital dificultará que supere los 670 millones que amasó El hombre de acero hace 12 años.

James Gunn, el director de la película, ha expresado su preocupación por esta decisión, ya que argumenta que una película de este tipo merece más tiempo en la pantalla grande. Sin embargo, la estrategia de Warner tiene una razón de ser muy clara y está directamente relacionada con la siguiente producción del universo cinematográfico de DC.

superman Póster de la última película. Archivo MDZ El apurado lanzamiento en digital se debe a la proximidad del estreno de la segunda temporada de El pacificador, que llegará a HBO Max el 21 de agosto. En el universo DC que se está construyendo, es crucial que los fanáticos puedan estar al día con las narrativas entrelazadas. La conexión entre ambas producciones es vital, ya que algunos personajes de Superman también se integrarán en la serie protagonizada por John Cena.

Por otro lado, en las últimas horas, se dio a conocer que además del estreno en streaming, los fanáticos podrán hacerse con la versión 4K y BluRay a partir del 23 de septiembre de este año. Sin embargo, cada espectador de Latinoamérica está atento en el minuto a minuto porque parece que la película aún no está disponible en varios países.