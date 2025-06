Sofía Val, la actriz mendocina que conquistó Buenos Aires con su arte y esencia

Sandro no fue solo un cantante, fue un fenómeno cultural, un ícono popular que marcó generaciones con su voz, su estilo inconfundible y una presencia escénica que desbordaba pasión. Su figura sigue viva no solo en sus canciones, sino también en la memoria colectiva. En ese marco, los homenajes a su legado no han dejado de multiplicarse, aunque casi siempre desde una perspectiva masculina.