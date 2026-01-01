La ex Gran Hermano habló sobre el mal momento que vivió y cómo se encuentra.

Silvina Scheffler pasó un momento muy complicado de salud luego de que los médicos la diagnosticaron con leptospirosis. Su familia la acompañó en todo momento y también Nito Artaza, su expareja, que estuvo a su lado para lo que necesitara.

En medio de todo esto, Silvina decidió romper el silencio y lo hizo en una charla que mantuvo con Fernanda Iglesias, panelista de Tarde o Temprano (El Trece). La ex "hermanita" confirmó que está "bastante complicada todavía de salud".

"Me está costando mucho poder salir adelante, pero voy saliendo de a poco", expresó Scheffler con una voz entrecortada debido al momento que está transitando. Luego, agregó que es una lucha verdaderamente complicada la que está atravesando.

Silvina Scheffler habló tras ser diagnosticada con leptospirosis Silvina Scheffler rompió el silencio tras ser diagnosticada con leptospirosis: "Me está costando" Nito Artaza también decidió hablar días atrás y contó que "el tema fue delicado porque era un virus que no encontraban y se lo detectaron al final. Fue muy bien atendida ahí en la Bazterrica, excelente. Yo estuve acompañándola también, por supuesto".