Roberto García Moritán se enteró al aire de la separación de Pampita: esta fue su reacción

"La distancia es muy complicada y él tomó la decisión de separarse, ella no quería separarse", reveló el periodista en el programa de Eltrece. Asimismo, en sus historias de Instagram (@Mecomprendezmendez) enseñó el chat con Pampita en el que ella le confirma la separación y añade que fue el pasado 9 de julio.

"Mi vínculo con Pampita está muy bien. Es una muy buena madre. Estamos bien", aseguró el empresario. Allí, Varela le contó la novedad de la modelo: "Aparte se acaba de separar. No sé si te chusmeó eso ¿o te estoy dando la noticia?".

Descolocado, García Moritán le consultó: "No sabía. ¿Es verdad?". "Es verdad. ¡Te sorprendió!", le respondió la periodista.

"Sí, me sorprendió. No hablamos de esas cosas", expresó el político. “Tenés una medio sonrisa”, lo pinchó Paula. Y el exmarido de Pampita le contestó tajante: "No saquen conclusiones"