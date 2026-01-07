Roberto García Moritán apuntó duramente contra Cristina Fernández de Kirchner: el motivo

El exmarido de Pampita le comentó a la expresidenta un posteo y se viralizó rápidamente.

Cristina Fernández de Kirchner finalmente recibió el alta luego de estar varios días internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. La expresidenta tuvo que ser operada de apendicitis y luego presentó íleo posoperatorio.

En sus redes sociales, Cristina realizó un comunicado expresando que ya se encontraba en el departamento donde está cumpliendo prisión domiciliaria: "Hace ya algunos días que estoy en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi".

Luego de estas palabras le agradeció a los "argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño durante la internación". El posteo se volvió viral y quien salió a cruzarla fuertemente fue Roberto García Moritán, exesposo de Carolina Pampita Ardohain.

Roberto García Moritán cruzó a Cristina Fernández de Kirchner en redes Captura de pantalla 2026-01-07 071724 Roberto García Moritán muy picante. Foto: X/ @Robergmoritan Con un claro tono sarcástico, el exministro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires expresó: "Gracias a vos, Cris, por atenderte en una clínica privada y no ocupar una cama del hospital que tu modelo destruyó".