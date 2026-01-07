Presenta:

Mdz Show

|

Roberto García Moritán

Roberto García Moritán apuntó duramente contra Cristina Fernández de Kirchner: el motivo

El exmarido de Pampita le comentó a la expresidenta un posteo y se viralizó rápidamente.

MDZ Show

Roberto fue con todo.&nbsp;

Roberto fue con todo. 

Fotos: captura de video YouTube TV Pública / Instagram: @cristinafkirchner

Cristina Fernández de Kirchner finalmente recibió el alta luego de estar varios días internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. La expresidenta tuvo que ser operada de apendicitis y luego presentó íleo posoperatorio.

En sus redes sociales, Cristina realizó un comunicado expresando que ya se encontraba en el departamento donde está cumpliendo prisión domiciliaria: "Hace ya algunos días que estoy en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi".

Te Podría Interesar

Luego de estas palabras le agradeció a los "argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño durante la internación". El posteo se volvió viral y quien salió a cruzarla fuertemente fue Roberto García Moritán, exesposo de Carolina Pampita Ardohain.

Roberto García Moritán cruzó a Cristina Fernández de Kirchner en redes

Captura de pantalla 2026-01-07 071724
Roberto García Moritán muy picante.

Roberto García Moritán muy picante.

Con un claro tono sarcástico, el exministro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires expresó: "Gracias a vos, Cris, por atenderte en una clínica privada y no ocupar una cama del hospital que tu modelo destruyó".

Este comentario generó miles de repercusiones y algunos de los usuarios apoyaron su posteo, mientras que otros lo liquidaron. Cristina, por su lado, optó por no salir a contestar y mantuvo absoluto silencio tras la publicación de Moritán.

Archivado en

Notas Relacionadas