Rivadavia canta al país: el icónico festival mendocino confirmó a los primeros artistas de su edición 2026

La nueva edición de estas imperdibles jornadas de música en vivo, comidas típicas, familia y amigos ya comienza a latir, prometiendo una arrasadora grilla.

El icónico Festival Nacional Rivadavia canta al país, ya tiene a los primeros artistas confirmados para su edición 2026. Las jornadas de música popular argentina, comidas típicas y entrañables momentos con amigos y familia comienzan a palpitarse en el último tramo de este año.

La nueva edición de este festival se llevará a cabo el viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero de 2026 en el Polideportivo Municipal, con la presentación de grandes artistas sobre el escenario. Este sábado, la cuenta de Instagram oficial del evento dió a conocer quiénes son los primeros músicos, entre otras importantes figuras, que ya confirmaron su espectáculo en el departamento de Rivadavia.

Los primeros artistas confirmados para Rivadavia canta al país Desakta2 Rivadavia canta al país confirmó que DesaKTA2 formará parte de su esperada grilla artística. Foto: Instagram Desakta2 Se trata de la popular banda DesaKTA2, con su inconfundible estilo festivo y su arrolladora energía que invita a bailar desde el minuto cero, harán vibrar las tablas de Rivadavia canta al país.

Lázaro Caballero La música folclórica del festival tendrá la voz del reconocido Lázaro Caballero. Foto: Instagram @lazaroexequielcaballero El otro artista que confirmó la organización del evento es Lázaro Caballero, el cantante folclórico formoseño que deslumbra en los escenarios de los más importantes festivales del país.