Revelaron el grave problema que enfrenta Telefe con la próxima edición de MasterChef Celebrity

Marina Calabró contó detalles sobre los desafíos que enfrenta la producción del reconocido reality de cocina.

En los últimos meses, se rumoreaba que Wanda Nara iba a ser desplazada de la conducción de MasterChef Celebrity por su gran conflicto con Mauro Icardi. Si bien la empresaria aclaró en varias ocasiones que será la conductora del programa, este tema fue una de las primeras polémicas de la nueva edición del ciclo culinario.

La semana pasada, Ángel de Brito reveló que Telefe planea una nueva edición de La Voz enfocada en concursantes adultos, lo que desplazaría el regreso de MasterChef Celebrity a 2026.

masterchef Wanda Nara será la conductora de la próxima temporada del ciclo culinario. Y aunque el canal desmintió esta versión, ahora Marina Calabró reveló que la producción está "complicada". "Las grabaciones de MasterChef, con Wanda en la conducción, aparentemente van a arrancar el 30 de septiembre", contó la periodista.

La comunicadora aseguró que la producción del programa de cocina quiere tener a 22 participantes en la competencia, pero que por ahora solo tienen a cinco figuras confirmadas: Luis Ventura; La Joaqui; Lizy Tagliani; Fernando Dente; y La Tora de Gran Hermano.

Marina Calabró (1).jpg Marina Calabró reveló detalles del conflicto que atraviesa el canal con el programa. Captura de TV/ América. "Ellos ya firmaron, confirmados, todo. Pero para llegar a veintidós ¡hay que seguir metiéndole pata!", expresó Calabró. "Me dicen que la principal dificultad es cerrar figuras ¡por el tema de la guita! Habría poca plata y, además, la cuestión es que no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, es lo que se labura", comentó la periodista.