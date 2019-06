Quién es la modelo que se metió en la final de la Champions League

Luego del gol de Mohamed Salah de penal en la final de la Champions League entre el Tottenham y Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, el partido perdió un poco de emoción.

Para agregarle un poco de picante, en pleno partido una joven rubia en malla saltó las vallas de contención, esquivó a la seguridad del estadio y corrió hasta mitad de cancha.

Kinsey Wolanski

La mujer en cuestión en Kinsey Wolanski, una joven modelo y novia de Vitaly Zdorovetskiy, un famoso youtuber del canal Vitaly Uncensored, donde los participantes hacen bromas y desafíos exponiendo su cuerpo al desnudo.

Tras su irrupción en la cancha, Wolanski duplicó su cantidad de seguidores en Instagram, alcanzando ya casi el millón de fans. La joven suele compartir varias producciones fotográficas suyas y de su lujosa vida junto a su novio.

“My fucking baby girl just streaked Champions League Final, so proud of you, your my everything - "Mi pu… niña acaba de llegar a la final de la Liga de Campeones, estoy muy orgullosa de vos, sos mi todo”, escribió por su parte Vitaly en Instagram.