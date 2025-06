Qué opina la familia de Carlos Menem sobre la polémica serie de Amazon Prime Video

En este contexto, Zulemita Menem compartió sus primeras impresiones y reveló una reacción que la conmovió en diálogo con La Once Diez: “Mi hijo pensó que estaba viendo a su abuelo”. La hija del exmandatario fallecido destacó el nivel de detalle alcanzado por la serie en las primeras imágenes que vio.

“Mi mamá también, no lo podía creer porque está muy lograda hasta la voz”, comentó, haciendo alusión al sorprendente parecido de Sbaraglia con el político riojano. Para Zulemita, la interpretación del actor que hace de Carlos Menem y el trabajo de caracterización logran un impacto emocional fuerte en su entorno más cercano.

familia menem (1).jpg La familia Menem vio la serie sobre Carlos Saúl y dio su opinión. @zulemamenem

Sin embargo, también fue clara al advertir que no todo lo que mostrará la ficción le resultará cómodo: “Seguro nos encontraremos con sorpresas porque es una serie que tiene mucha ficción; hay cosas que a fines narrativos hay que modificar. Yo me imagino que, por eso, habrá cosas que me van a gustar y cosas que no”. Y agregó: “Hay gente que lo ama y gente que lo odia a mi papá. Yo estoy acostumbrada a eso porque ya era famoso desde que nací”.