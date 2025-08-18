Qué famoso actor argentino reveló que fue chofer en una reconocida aplicación de autos
El artista confesó en una entrevista que tuvo que trabajar como chofer, debido a la falta de propuestas laborales.
Las redes sociales suelen poner en primer plano recuerdos que vuelven a generar repercusión. Y es que, tras el estreno de la serie Quebranto en Disney+ el pasado 15 de agosto, volvió a circular una confesión de Rafael Ferro, quien es parte de este proyecto, sobre un inesperado trabajo al que recurrió durante un período sin propuestas laborales.
Hace un año, el programa de streaming Picnic Extraterrestre, el artista había confesado que tuvo que comenzar a trabajar como chofer en una reconocida aplicación de autos.
"El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar”, relató Ferro en el ciclo de Fabián Casas.
"Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije 'tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa' Me anoté en Uber y empecé", reveló el artista.
Esto fue lo que contó Rafael Ferro en Picnic Extraterrestre
Sin embargo, las cosas cambiaron para Rafael en medio de uno de sus viajes. "Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, 'che, te eligieron'. Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré de que me querían para ese papel", contó el actor sobre el momento en el que lo escogieron para la serie de Disney+.