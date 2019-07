Preocupante video de un actor de "La casa de papel" llorando: "Esto soy yo"

Miguel Herrán es conocido en todo el mundo por interpreta a Aníbal Cortés, "Río", en La Casa de Papel. El actor español de 23 años también forma parte del elenco de Élite, otra exitosa serie de Netflix producida en España.

Con más de 4.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el actor decidió dejar de lado su perfil glamoroso. En cambio, se mostró en un video llorando y dejó un mensaje que causó preocupación entre los usuarios de la red social.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes. ¡Pero hoy no!", comienza el posteo.

Y sigue: "Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí... no voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras".

Recordemos que la tercera parte de La casa de papel estrena en Netflix el próximo 19 de julio de 2019.