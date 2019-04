Palpitando el final de Game of Thrones: los mejores momentos

Este domingo se estrene el primer capítulo de la octava, y última, temporada de Game of Thrones (podrá verse a partir del 14 de abril por HBO). Pasó un año y ocho meses desde que se emitió "The Dragon and the Wolf", el episodio 7 de la séptima entrega.

Para los desmemoriados, repasamos los mejores momentos de esta historia -creada por George R.R. Martin para su saga Canción de hielo y fuego- donde se mezclan seres fantásticos con dinastías, reinos y peleas por el poder

La boda roja

"The Rains of Castamere" Tercera temporada

La muerte de Jon Snow

"The Red Woman" Sexta temporada

Cersei demuestra todo su poder

"The Winds of Winter" Sexta temporada

Adiós a Ned Stark

"Baelor" Primera temporada

Envenenan a Joffrey Baratheon

"The Lion and the Rose" Cuarta temporada

Una derrota inesperada

"The Mountain and the Viper" Cuarta temporada

La defensa de Tyron

"The Laws of Gods and Men" Cuarta temporada

La batalla de los bastardos

"Battle of the Bastards" Sexta temporada

El poder del Rey de la Noche

"Hardhome" Quinta temporada

Hodor y la puerta

"The Door" Sexta temporada

Un dragón menos

"Beyond the Wall" Séptima temporada

Batalla de Aguasnegras

"Blackwater" Segunda temporada

La Madre de Dragones

"And Now His Watch Is Ended" Tercera temporada