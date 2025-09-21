¿Palito a Los Palmeras? Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios y lanzó un contundente comentario

El artista confirmó su primer show como solista y causó furor en sus seguidores que no dudaron en apoyarlo.

Cacho Deicas sufrió un ACV en el verano y debido a esto tuvo que alejarse de Los Palmeras por un largo tiempo para concentrarse en su recuperación. Lo cierto es que esta situación derivó en grandes conflictos e hizo estallar la interna en el grupo musical más exitoso de la provincia de Santa Fe.

En el mes de junio, Los Palmeras compartieron un fuerte comunicado donde anunciaron finalmente la disolución de la sociedad entre Marcos Camino y Cacho Deicas: "Informamos que se ha iniciado el proceso de disolución de Los Palmeras Producciones S.R.L, ya que uno de los socios no puede seguir ejerciendo las funciones que exige el objeto social de la empresa".

Tras lo ocurrido, Deicas decidió iniciar su camino como solista con banda propia y lo anunció en redes sociales: "Para aquellos que no les gusta esperar... Sábado 29 de noviembre, Teatro Gran Rex , nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos!", escribieron junto al video del anuncio.

Video: Cacho Deicas anunció su vuelta tras la salida de Los Palmeras ¿Palito a Los Palmeras? Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios y lanzó un picante comentario

En el clip de promoción del show, el exvocalista de Los Palmeras lanzó un filoso comentario: "Aquí estamos con toda la banda, preparándonos para el día 29 de noviembre. Vamos a estar en el Teatro Gran Rex". Luego, agregó: "Los esperamos a todos, a toda la gente que le gusta la música tropical, esta es la banda que los va a hacer divertir. Abrazo grande para todos".