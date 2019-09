Pablo Echarri fue uno de los invitados de Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar y la primera pregunta que recibió por parte del conductor de Telefe generó que lance una llamativa revelación y sorpresivo elogio respecto al presidente Mauricio Macri y un eventual cruce con él dentro de su carrera artística.

Debido a su reconocida posición ideológica y apoyo al kirchnerismo, Kusnetzoff le consultó al actor en la sección de su programa titulada “¿Algo para declarar?” si sería capaz, en caso de recibir una jugosa oferta por parte de Netflix o alguna empresa multinacional similar y con mucho presupuesto, de interpretar al jefe de Estado en una serie biográfica que narre toda su vida, y por supuesto, sus años a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. El marido de Nancy Dupláa no dudó ni un segundo en su respuesta y le brindó una contundente declaración al conductor de PH.

“Sí, como actor yo no juzgó a mi personaje, o sea, lo encarno y me parece un personaje atractivo para encarnar, ¿no? Por supuesto que no comulgo con su ideología, pero como actor no tengo esa necesidad”, aseguró quien desde el miércoles 2 de octubre será el protagonista de Atrapa a un ladrón, la nueva miniserie de Telefe que es una adaptación de la reconocida película que Alfred Hitchcock estrenó en el año 1955.

Meses atrás, Echarri reveló qué es lo que haría si se comprueba que la exmandataria y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, es culpable de corrupción. En una extensa entrevista que le otorgó a Intrusos (América), el actor indicó que se sintió avergonzado y asqueado al ver las imágenes del ex funcionario público José López con los bolsos de dinero, pero remarcó que él no cree que la expresidenta tenga culpabilidad de las causas por las cual está procesada.

"Sentiría algún grado de desilusión, de dolor. También me avergonzaría a la hora de defender tanto una postura y comprobarlo con mis propios ojos. No soy de los argentinos que se lo pueden convencer con una teoría conspirativa. Soy de los que necesita ver las pruebas para comprobar las cosas. Eso me pasa en todos los ámbitos de la vida", comentó Pablo, afirmando que podría encapsular un eventual acto de corrupción para prevalecer el esquema político en el que cree.

