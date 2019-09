Pablo Echarri: “Mauricio Macri no tiene ninguna chance de poder ganar”

En una entrevista con PrimiciasYa.com, Pablo Echarri volvió a marcar sus diferencias con el gobierno de Mauricio Macri, una postura que no sorprende porque hace años que se identifica como kirchnerista.

"La situación que atraviesa el país es dramática y las cosas están muy mal. Hay mucha gente que no la está pasando bien. Pero el año que viene vamos a estar mejor económicamente y de a poco irá mejorando la situación, estoy convencido de eso. Va a ser un año de esperanzas en general, no solamente para los que piensan como yo, sino también para los que no están cerca mío", indicó el actor, que pronto volverá a la televisión.

Sobre las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 27 de octubre, afirmó que está convencido que ganará Alberto Fernández: “Tiene sensibilidad. Es una virtud fundamental porque te da la posibilidad de colocarte en el lugar del otro y saber lo que está pasando. Yo sé que la tiene porque en el año 2005 fui a presentarle a él la carpeta para lograr el derecho de propiedad intelectual y vi su forma de ser”.

“Es necesario alguien con sensibilidad para salir de esta situación. Ojalá que ese ingrediente sea importante para que mejore el país”, remarcó.

Y en relación a su apoyo al kirchnerismo y las críticas que recibe, Echarri dijo: "No es soberbia, es convicción. Trabajo para ser fuerte y consecuente con mis elecciones”.

Pablo Echarri y Cristina Fernández

Por último, al ser consultado sobre si existiese la posibilidad de que Macri pueda ganar el mes que viene pese a que en las PASO hubo una marcada diferencia, Pablo arrojó: “Eso no va a pasar. Mauricio Macri no tiene ninguna chance de poder ganar”.

En octubre, Pablo Echarri volverá a la pantalla de Telefe con Atrapa a un ladrón junto a la actriz española Alexandra Jiménez. La serie basada en la película To Catch A Thief de Alfred Hitchcock y es una producción de Viacom International Studios (VIS) y Cablevisión para Telefe y Cablevisión Flow.