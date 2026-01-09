Netflix sumará una bomba argentina: cuál es la nueva película de Campanella que todos amarán

Tras años de éxito en el teatro, el clásico de Herb Gardner llega a la pantalla grande y a Netflix bajo la mirada de Campanella.

El cine nacional se prepara para un reencuentro de gigantes que promete sacudir tanto las salas como el streaming desde Netflix en este 2026. La dupla imbatible conformada por Luis Brandoni y Juan José Campanella regresa al ruedo con la versión fílmica de Parque Lezama, la aclamada pieza teatral que se transformó en un suceso de taquilla sin precedentes.

Juan José Campanella El estreno mundial en la plataforma de Netflix está confirmado para el próximo 6 de marzo. El Trece Esta producción de 100 Bares no solo revive la mística de la obra original, sino que representa una jugada maestra de Netflix, que ha decidido alterar su esquema tradicional de lanzamientos para darle a esta historia el despliegue cinematográfico que merece.

El salto al cine y Netflix de Parque Lezama con Brandoni y Blanco La trama nos traslada a un icónico banco de plaza en San Telmo, escenario de los cruces entre dos personajes inolvidables con filosofías de vida enfrentadas. Luis Brandoni encarna a Antonio Cardozo, un militante comunista de lengua filosa e ironía punzante, mientras que Eduardo Blanco se pone en la piel de León Schwartz, un hombre conservador y adepto al perfil bajo.

pelicula argentina netflix parque lezama (1) Luis Brandoni y Eduardo Blanco trasladan su icónica química teatral a la pantalla grande en "Parque Lezama". Netflix Basada en la obra I’m Not Rappaport, la película profundiza en esta amistad improbable que navega entre debates políticos, la nostalgia de la juventud y el desafío de enfrentar la vejez en la Buenos Aires actual.