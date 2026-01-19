La actriz habló con los periodistas tras la pelea que mantuvo con el conductor en las redes sociales.

Nancy Dupláa y Eduardo Feinmann protagonizaron un tenso cruce en redes sociales luego de que el periodista opinó sobre las declaraciones de Luca Martin, el hijo que la actriz tuvo durante su relación con Matías Martín. Ahora la artista habló con la prensa y volvió a arremeter contra el comunicador.

"De tal palo, tal astilla. Esta astilla es del palo de Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver con Matías Martin, un gran tipo con grandes valores", expresó Eduardo Feinmann en su cuenta de X (antes Twitter).

Luego de lo que fue su visita al programa de Jey Mammón en El Nueve, Nancy decidió hablar con la prensa y volvió a apuntar contra Eduardo Feinmann: "No le voy a responder cuando todos ya sabemos que es una basura".

La palabra de Nancy Dupláa tras la polémica con Eduardo Feinmann Nancy Dupláa volvió a apuntar contra Eduardo Feinmann tras el furioso cruce en redes: "Es un..." "Que bueno sería que él pueda cambiar su discurso y hacerlo un poco más en paz", expresó la artista. También dejó en claro que "es un misógino y no voy a pelear con él, no tengo nada para ganar ahí. Que piensen lo que quieran".