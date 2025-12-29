Mirtha Legrand le pidió disculpas a Alejandro Fantino en vivo y sorprendió a todos: "Pido disculpas por..."

El último programa del año de La noche de Mirtha comenzó con el clásico momento en el que la conductora comparte su look con la audiencia. En esta ocasión, Mirtha Legrand lució un vestido largo color lila, cubierto de brillos y con una imponente flor violeta en uno de sus hombros. Luego, la diva dio paso a los agradecimientos de rigor y las menciones publicitarias.

Sin embargo, en esos primeros minutos, la diva sorprendió al cambiar abruptamente el tono del programa y realizar una declaración que marcó el clima de la noche. Con gesto serio y palabras medidas, introdujo el tema con una frase contundente: "Bueno, esto es muy serio".

Acto seguido, Mirtha realizó un pedido de disculpas público dirigido a Alejandro Fantino , en referencia a un episodio ocurrido años atrás dentro de su histórico programa. "Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa", expresó al aire.

"Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio. Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario que hice", concluyó la actriz generando sorpresa entre la audiencia.

El origen de este enfrentamiento se remonta a marzo de 2018, cuando durante un almuerzo televisivo se produjo uno de los momentos más polémicos en la historia reciente del ciclo. En aquel programa, Natacha Jaitt lanzó graves denuncias en el contexto de los escándalos que por entonces sacudían al fútbol argentino por presuntos casos de abuso de menores.

Si bien la modelo no mencionó nombres de manera directa, sus declaraciones apuntaron contra periodistas y figuras del medio, dejando entrever acusaciones de extrema gravedad. Entre los invitados de aquella mesa se encontraban Guillermo Coppola, Gustavo Grabia y Mercedes Ninci. Fantino no fue nombrado explícitamente, pero el contexto de los dichos llevó a que muchos interpretaran que las acusaciones estaban dirigidas hacia él.

Alejandro Fantino se refirió a la polémica por un filoso comentario de Pamela David Foto: Captura de video América TV El conflicto entre Fantino y Legrand ocurrió en 2018. Captura de video América TV

Ante la repercusión del episodio, Alejandro Fantino decidió responder públicamente y manifestó el profundo daño que generan este tipo de señalamientos. "Aclarar una cosa como la que me han metido, es muy difícil, porque es mancha venenosa. Porque no tenés manera de no salir manchado por esa situación", expresó el periodista en aquel momento.

El comunicador negó cualquier vinculación con los hechos denunciados, habló de una supuesta maniobra en su contra y pidió que la Justicia avanzara para esclarecer lo ocurrido. "No me enojo con el que lo dice, yo me elevo. Nunca me enojaría. Me quiero concentrar en quién está detrás, quién está arriba, cuál es el primer motor. Quiero saber qué pasa realmente con este terrible delito, quién arma todo esto", sostuvo Fantino.

El periodista también se refirió directamente a Mirtha Legrand y expresó la decepción personal que le generó lo sucedido: "Yo la tenía como un faro de este medio, una profunda admiración. Para mí es una mente brillante, es una mujer clara en el medio. No así al nieto. Sí a ella, siento una profunda desilusión señora", concluyó Alejandro Fantino.