Mina Bonino, contra el ex de Cinthia Fernández: "Tramposo y mentiroso"

Este miércoles, Mina Bonino criticó en Twitter a quienes no dejan que se vea el tilde azul en WhatsApp: "Me pone MUY nerviosa hablar con gente que no tiene el tilde azul en WhatsApp. No tiene sentido".

Matías Defederico, ex pareja de Cinthia Fernández, que suele darle likes a la panelista en Instagram, respondió con un emoji dejando en claro que él es una de esas personas. Lejos de dejar el tema ahí, Bonino respondió con fuerza: "Tramposo algo altanero y MENTIROOOOSOO".