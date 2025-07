Mercedes Ninci sufrió un angustiante robo en plena protesta del Hospital Garrahan: "El DNI y las tarjetas"

El angustiante robo de Merdeces Ninci en plena protesta del Hospital Garrahan: "El DNI y las tarjetas"

A pesar del mal momento, Ninci valoró no haber perdido su celular, herramienta fundamental para su labor periodística. “Yo tengo una bandolera con la que hago las notas, justamente para que no me roben, donde guardo los auriculares con el retorno y el teléfono”, contó.