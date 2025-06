Melody Luz se hartó de Alex Caniggia y lo expuso como mal padre: "Enteráte por acá"

melody 1.jpg Melody Luz llorando por su hija. @melodyluz

La joven también apuntó directamente contra su ex pareja por no comunicarle una situación de salud de la pequeña Venezia. “Pero después soy la madraza del año frente a las cámaras, ¿no? Para empezar, abrigala cuando está con vos, si tiene fiebre mínimo me avisás y no la medicás sin consultarle a nadie”, lanzó en otro mensaje.