Mel B destapó su affaire lésbico con otra integrante de las Spice Girls

Lo que fue un rumor se transformó en verdad. Los supuestos romances entre las Spice Girls eran un secreto a voces hasta que una de ellas destapó la olla. Mel B reveló que tuvo relaciones sexuales con su compañera Geri Halliwell.

"Ella va a odiarme por esto, porque ella es muy elegante, tiene su casa de campo y a su esposo, pero es un hecho. No fue algo serio, sólo fue algo que sucedió. Nos reímos y ya, eso fue todo", dijo la cantante a Piers Morgan, en una entrevista con Mail on Sunday.

Geri Halliwell y Mel B.

"Ya está, lo he dicho todo. Ahora ella (Geri) me va a matar", agregó. Con respecto a su sexualidad, Mel B expresó que no tiene una preferencia específica: "Te enamoras de quien te enamoras". Además, dijo que mantuvo una relación amorosa con una mujer durante cinco años.

La cantante británica de 43 años forma parte del reencuentro de 4 de las 5 Spice Girls, que se preparan para lanzar una nueva gira a fines de mayo en Dublin, Irlanda.

Fuente: Diario Show