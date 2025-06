Mauro Icardi y la China Suárez, una historia que pronto tendría fin: "Esto se termina todo"

También se sumó al debate la periodista Karina Iavícoli, quien puso el acento en la actitud de Icardi hacia la familia de la China . "¿Por qué critican a Mauro porque acompaña a los hijos de la China ?, me parece que él extraña a sus propias hijas y paterna con los hijos de quien hoy es su pareja".

Finalmente, Pitty no dudó en ser tajante al anticipar el rumbo que podría tomar esta relación en un futuro no tan lejano. "Esto se termina todo", sentenció, al tiempo que explicó que, aunque puedan construir una familia juntos, no vislumbra un éxito a largo plazo para esta pareja tan expuesta.