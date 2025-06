Mauro Icardi no pasaría el Día del Padre con sus hijas por las condiciones que puso el juez: "No lo acepta para nada"

Esto fue lo que dijo Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas sobre Mauro Icardi

Mauro Icardi No Pasaría El Día Del Padre Con Sus Hijas Por Las Condiciones Que Le Puso El Juez

Acto seguido, el comunicador contó cuál es la postura del futbolista: "Por supuesto que esto Mauro Icardi no lo acepta para nada. ¿Qué dice Mauro Icardi en la intimidad? 'No soy un adicto, no está comprobado y no soy violento como para que me traten peor que alguien que esté condenado. Cómo puede ser que mis hijas no las puedo ver y me están tratando como un perro. ¿Quién es el juez como para decir cuándo, dónde y cómo debo pasar el Día del Padre con mis hijas?'".