Mauro Icardi le respondió incisivamente a Wanda Nara y tiró un bombazo sobre la China Suárez

Este viernes por la tarde, el mundo del espectáculo se vio sacudido una vez más por un cruce público y mediático entre Wanda Nara , Mauro Icardi y la China Suárez . La presentadora de Telefe lanzó duras críticas en sus redes sociales, señalando a la actriz como la responsable de que el deportista no haya podido reencontrarse con sus hijas.

La polémica escaló cuando Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara tras el furibundo mensaje que ella publicó en su cuenta de Instagram. El futbolista del Galatasaray confirmó inesperadamente su compromiso con la María Eugenia Suárez , poniendo fin a los rumores que circulaban desde hacía semanas. Sin embargo, el jugador no se limitó a anunciar su boda, sino que también le exigió a su exesposa que dejara de hablar mal de su actual pareja.

Mauro Icardi incluyó en su descargo un notición sobre su relación con la China Suárez

Mauro Icardi descargo 1.jpeg Mauro Icardi hizo un potente descargo en sus redes sociales apuntando directamente contra Wanda Nara. Instagram @mauroicardi

En un extenso descargo en la mencionada red social, Icardi escribió: “¿Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes”. Además, cuestionó la idea de una supuesta revinculación con sus hijas, afirmando: “¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente”.