Mauro Icardi a la Justicia: está desesperado por revincularse con sus hijas

Mauro Icardi está desesperado y fue a la Justicia

La información fue revelada por el periodista Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde leyó partes del escrito elevado ante la Justicia. En el documento, Icardi expresa su urgencia en el pedido para que no se le complique su carrera profesional: “Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más”.