Mauro Icardi escrachó a su supuesta amante con una durísima publicación: "Conmigo no jueguen"

La modelo expuso el mensaje que le escribió Icardi, quien actualmente se encuentra solo en Estambul donde le pedía un video. Además, de esto, Natascha le tiró una fuerte indirecta a la China Suárez: "! Yo puse eso ahí para que la más "deseada" vea que no es la única cokacola.! Se reía tanto de Wanda y ahora me río de ella, wey que me diga algo a mí, va a conocer una verdadera garra charrúa".