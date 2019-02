Desde que llegó Mirko a su vida, Marley se muestra como un padre feli, divertido y cariñoso, sin embargo, también es muy responsable e intenta imponerle algunos límites desde pequeño a su bebé.

Es por eso, que en una entrevista con la revista Caras, el conductor contó sobre la alimentación de su hijo: "Soy un poco obsesivo con el tema de la alimentación, trato de que sea lo más saludable y orgánica posible".

"No quiero que tome gaseosas ni ingiera dulces. Por momentos me siento culpable cuando veo que otros padres le dan chocolates a sus hijos, pero prefiero dilatar lo máximo que pueda su contacto con las golosinas", explicó Marley.

A su vez, contó que Mirko come de todo y le "encanta el pescado, la merluza, la carne, el pollo, las frutas y las verduras".

"También le doy cereales sin azucar cuando le piso le piso la banana", continuó.

Por su parte, el conductor también intenta hacer su vida saludable e ingerir buenos hábitos: "En lo personal trato de cuidarme con las comidas e ir al gimnasio cada vez que puedo. Aunque me cuesta, trato de no ser tan permisivo".

Por último reveló: "Mi idea como papá es ponerle límites para que no tenga las cosas por capricho. El otro día fue la primera vez que le dije que no a algo con un tono más fuerte y me hizo caso".

