María Eugenia Ritó dejó a todos boquiabiertos con un insólito servicio que lanzó en sus redes: "Califico..."

La vedette captó la atención de todos por el nuevo y llamativo servicio que anunció a través de su cuenta de X.

En los últimos años, varias famosas argentinas se animaron a explorar una faceta distinta de su exposición pública y se coparon con la venta de contenido erótico, ya sea a través de plataformas especializadas o mediante sus propias redes sociales.

Una de ellas es María Eugenia Ritó. En abril de este año, la vedette fue entrevistada en un móvil de Implacables y reveló que se iba a sumar a una conocida página para adultos.

María Eugenia Ritó 2 La actriz vende contenido para adultos. Instagram Laritooki. En junio de este año, la exvedette dio un paso más y abrió una cuenta exclusiva en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para compartir contenido para adultos.

Ahora, la actriz volvió a llamar la atención de todos por el peculiar servicio que ofreció en su cuenta de X. La propuesta no tardó en viralizarse y generar sorpresa.