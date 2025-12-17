Presenta:

Mdz Show

|

María Eugenia Ritó

María Eugenia Ritó dejó a todos boquiabiertos con un insólito servicio que lanzó en sus redes: "Califico..."

La vedette captó la atención de todos por el nuevo y llamativo servicio que anunció a través de su cuenta de X.

MDZ Show

María Eugenia Ritó, vedette.

María Eugenia Ritó, vedette.

X @laritoxxx.

En los últimos años, varias famosas argentinas se animaron a explorar una faceta distinta de su exposición pública y se coparon con la venta de contenido erótico, ya sea a través de plataformas especializadas o mediante sus propias redes sociales.

Una de ellas es María Eugenia Ritó. En abril de este año, la vedette fue entrevistada en un móvil de Implacables y reveló que se iba a sumar a una conocida página para adultos.

Te Podría Interesar

María Eugenia Ritó 2
La actriz vende contenido para adultos.

La actriz vende contenido para adultos.

En junio de este año, la exvedette dio un paso más y abrió una cuenta exclusiva en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para compartir contenido para adultos.

Ahora, la actriz volvió a llamar la atención de todos por el peculiar servicio que ofreció en su cuenta de X. La propuesta no tardó en viralizarse y generar sorpresa.

María Eugenia Ritó X
El servicio que public&oacute; Rit&oacute; en su cuenta de X.

El servicio que publicó Ritó en su cuenta de X.

"Nuevo segmento: La Ritó: "Calificación de penes". Califico tu miembro teniendo en cuenta factores como: longitud, circunferencia y elevación. ¿Te gustaría?", propuso Ritó en la red social.

Archivado en

Notas Relacionadas