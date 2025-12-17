María Eugenia Ritó dejó a todos boquiabiertos con un insólito servicio que lanzó en sus redes: "Califico..."
La vedette captó la atención de todos por el nuevo y llamativo servicio que anunció a través de su cuenta de X.
En los últimos años, varias famosas argentinas se animaron a explorar una faceta distinta de su exposición pública y se coparon con la venta de contenido erótico, ya sea a través de plataformas especializadas o mediante sus propias redes sociales.
Una de ellas es María Eugenia Ritó. En abril de este año, la vedette fue entrevistada en un móvil de Implacables y reveló que se iba a sumar a una conocida página para adultos.
Te Podría Interesar
En junio de este año, la exvedette dio un paso más y abrió una cuenta exclusiva en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para compartir contenido para adultos.
Ahora, la actriz volvió a llamar la atención de todos por el peculiar servicio que ofreció en su cuenta de X. La propuesta no tardó en viralizarse y generar sorpresa.
"Nuevo segmento: La Ritó: "Calificación de penes". Califico tu miembro teniendo en cuenta factores como: longitud, circunferencia y elevación. ¿Te gustaría?", propuso Ritó en la red social.