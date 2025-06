Malena Guinzburg protagonizó un fuerte cruce con Ángel de Brito y aclaró los tantos: "Merezco estar muerta"

El conductor, fue tajante: "Qué chot* que sos, Malena Guinzburg. Me pareció de cuarta lo que hiciste. Te tratamos re bien, y te pasamos un montón de tiempo hablando de tus teatros, no se que pretende".

"Todos me recomendaron que mejor no diga nada, pero posta tengo una cosa así atragantada que quiero decir", comenzó la humorista desde su cuenta oficial de Instagram y continuó: "El otro día me invitó Ángel de Brito a una entrevista, en Bondi, fui y cuando veo la rutina todas las preguntas salvo las primeras eran cosas de mi viejo. La nota después fue hermosa, fue muy linda, la verdad que la pase bien, nos divertimos, hablamos un montón de cosas,pero yo le había sacado una foto a eso porque me causó gracia".

"Yo soy la que más orgullosa lleva el apellido que llevo, amo ser la hija de mi viejo, amo que lo sigan recordando y no es que digo 'no hablo de mi papá', pero me pareció un montón. Es como 'che también hago cosas', vengo laburando hace 20 años", explicó en el video la comediante y sumó: "Sentí eso en ese momento, por más que después se habló de eso, fue mi impulso y después me causa gracia, yo hago humor también con las cosas que me pasan".

"Hice un chiste con eso en mis redes, quede como una desagradecida de mierda que me invitan y encima me quejo y todo. Obviamente, a Ángel de Brito no le gustó, me trato de conchud*, le mandé un mensaje privado para pedirle perdón, pero hay mucha gente que en sus redes soy la peor basura del mundo y merezco estar muerta", reveló Malena Guinzburg.

Cerró su mensaje diciendo: "En mis redes, que creo que me quieren un poco más, me dicen 'estuviste mal quedaste como una desagradecida' y la verdad que no quise quedar como una desagradecida entonces estoy pidiendo disculpas por eso y ojalá se termine acá, porque no me copa ni medio quedar en esto".