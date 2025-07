Majo Pérez Comalini rompió el silencio tras el insulto de Yanina Latorre: "Me caracterizo por..."

La entrevista fue compartida en LAM y la panelista le respondió de manera contundente a la chef, pero también insultó a Pérez Comalini. "Bueno, la periodista mendocina es una flor de pelotu**. ¡Nómbreme las dos, chicas! No tengan miedo", fueron las primeras palabras de la "angelita" al finalizar el clip.

La figura de Canal 9 Televida no pasó por alto el comentario de Yanina y, a través de dos videos publicados en sus historias de Instagram ( @Majopcomalini ), se expresó.

"Por supuesto que estoy leyendo todo y me están mandado mensajitos y videos y demás, respecto a lo que pasó ayer en LAM, que pasaron un fragmento de la nota que le hicimos a Maru Botana en 'Al Paso'. Es, justamente, notas al paso de personalidades que vienen al programa, a Mendoza", comenzó diciendo Majo.

Esto fue lo que dijo Majo Pérez Comalini sobre el insulto de Yanina Latorre

Acto seguido, la periodista explicó la razón por la cual no nombró a Latorre: "Maru contó un momento de su vida, no quiso nombrarla y yo, en ese momento, sentí que tenía que respetar a la entrevistada; que no quiso nombrar a Yanina Latorre".