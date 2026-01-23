Los recomendados del streaming: cinco estrenos imperdibles para maratonear el fin de semana

El comienzo del año sigue fuerte en materia de estrenos en streaming . Las plataformas apuestan por historias intensas, personajes complejos y producciones que buscan destacarse en un catálogo cada vez más competitivo. Esta semana, el menú incluye robos millonarios, piratas legendarios, conspiraciones ligadas a la belleza, música que marcó una época y desafíos enológicos que cruzan fronteras.

Con nuevos lanzamientos en Prime Video , Netflix , Disney+ y Apple TV , la oferta se amplía con títulos que van del thriller al drama histórico, pasando por el terror y la biografía musical. A continuación te dejamos una selección de los estrenos más recientes y más comentados del momento.

Prime Video ha vuelto a apostar por el thriller para su nueva serie original. En esta oportunidad, la plataforma lanzó El robo, una miniserie de 6 episodios protagonizada por Sophie Turner, la actriz británica conocida por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones.

La serie comienza durante un día laboral normal en la firma de inversión Lochmill Capital, cuando se un momento a otro se convierte en un escenario de pesadilla cuando una banda armada irrumpe para robar miles de millones de libras pertenecientes a los fondos de pensiones de miles de personas. Los empleados, entre ellos Zara, son obligados a colaborar desde dentro mientras la policía y los servicios secretos intentan descifrar qué está ocurriendo y por qué.

Una propuesta que engancha gracias a su ritmo ágil y dinámico, con giros inesperados en cada nuevo episodio, y una mirada crítica al sistema financiero.

Sandokan | Netflix

sandokan 02 Sandokán acaba de llegar a Netflix. Mediaset España, Rai 1

Para los amantes de los dramas de época con toques de aventura y romance, Netflix acaba de estrenar la nueva adaptación de Sandokán, basada en las clásicas novelas de Emilio Salgari.

Ambientada a mediados del siglo XIX en Borneo, la historia sigue a Sandokán, un audaz pirata que desafía el dominio del Imperio británico mientras sobrevive gracias a su astucia y lealtad a su tripulación. Todo cambia cuando conoce a Marianne, la hija del cónsul británico, y entre ambos nace un amor tan intenso como peligroso. Su romance desata la furia de Lord James Brooke, un implacable cazador de piratas que no solo quiere capturar a Sandokán, sino también conquistar a Marianne, poniendo a todos en un camino sin retorno.

Sandokán (2026) - tráiler oficial

La serie de 8 episodios está liderada por el actor turco Yan Caman, junto a Ed Westwick, John Hannah, Owen Teale, y Alanah Bloor. Desde su estreno el pasado 19 de enero, la ficción ya se ha posicionado en lo alto del Top 10.

Belleza perfecta | Disney+

belleza perfecta Bella Hadid en Belleza perfecta. FX

Ryan Murphy, el creador de series como Glee, American Horror Story y la antología Monster de Netflix, desembarca en Disney+ con una propuesta que mezcla lo mejor del terror corporal, drama y una investigación policial, que seguramente agradará a los fanáticos de La sustancia, la película con Demi Moore que levantó miradas en 2024.

La serie sigue a dos agentes del FBI, que investigan la misteriosa muerte de una supermodelo, luego de que un producto de belleza experimental provoca graves consecuencias a quienes lo consumen. Detrás de este misterioso producto, que promete belleza instantánea, se encuentra un misterioso hombre conocido como La corporación.

Belleza Perfecta | Tráiler Doblado | Disney+ Belleza Perfecta | Tráiler Doblado | Disney+

Belleza perfecta cuenta con las actuaciones de Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher, Rebecca Hall, Bella Hadid e Isabella Rossellini. La serie cuenta con un total de 11 episodios, y en Disney+ ya se encuentran disponibles los primeros tres.

Springsteen: Música de ninguna parte | Disney+

Springsteen Música de ninguna parte Jeremy Allen White se pone en la piel de Bruce Springsteen. 20th Century Fox

Esta semana llegó a Disney+, la película biográfica del director Scott Cooper que se centra en la figura del músico Bruce Springsteen, justo cuando comenzaba a ser una estrella de renombre.

Protagonizada por Jeremy Allen White, conocido por el papel de Carmy en la serie The Bear, la película se ambienta en 1982, cuando el joven Springsteen se mete de lleno en la composición y grabación de su sexto álbum Nebraska, que lo alejó de sus trabajos anteriores, presentando una versión mucho más íntima y personal del cantante.

Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado

Pese a que no fue un éxito de taquilla, la película obtuvo reseñas positivas, en especial por la actuación de Allen White, así como todo el apartado musical y las sesiones en donde se lo ve a "El jefe" grabando el icónico álbum. Además de Jeremy Allen White, la cinta cuenta con las actuaciones de Jeremy Strong como Jon Landau, mánager y productor discográfico de Springsteen, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Marc Maron y Grace Gummer.

Las gotas de Dios (Temporada 2) | Apple TV

gotas de dios Llega la segunda temporada de Las gotas de Dios. Apple TV

Después de casi tres años, Apple TV estrenó la segunda temporada de Las gotas de Dios, basada en el popular manga japonés del mismo nombre. La historia sigue a un reconocido crítico de vino que muere, dejando una inmensa y valiosa colección de vinos, y un plan poco convencional para decidir quién la va a heredar. Su hija Camille Léger, una escritora que vive alejada de ese mundo, descubre que para poder reclamar la herencia deberá competir en una serie de pruebas de cata de vinos con Issei Tomine, el mejor alumno y protegido de Alexandre.

La segunda temporada de esta serie lleva esa competencia más allá. Ahora que Camille ha salido victoriosa y ha reclamado la herencia tras ganar la prueba contra Issei, ambos se enfrentan a un nuevo y misterioso desafío planteado póstumamente por su padre. Un paquete inesperado contiene una botella de vino extraordinaria sin etiqueta, descrita como el mejor vino del mundo, cuya procedencia ni siquiera Alexandre consiguió descubrir. Esto obliga a Camille e Issei a emprender una búsqueda global para rastrear el origen de ese vino legendario.

Las gotas de Dios - Tráiler temporada 2

Los actores Tomohisa Yamashita y Fleur Geffrier vuelven como protagonistas de esta atrapante ficción que no solo se adentra en el mundo de la vitivinicultura, pero también las historias, rivalidades y secretos de la familia Léger. La primera temporada cuenta con 8 episodios, disponibles en Apple TV, y la segunda acaba de estrenar su primer episodio, seguido del lanzamiento semanal de nuevos capítulos.