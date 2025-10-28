Los Palmeras, al rojo vivo: revelan nuevos detalles del conflicto entre Rubén "Cacho" Deicas y Marcos Camino

El periodista Juan Etchegoyen brindó en Mitre Live nueva información sobre la tensa situación que hay entre los músicos.

Fue a fines de junio de este año cuando Los Palmeras anunciaron su disolución con un comunicado compartido en las redes sociales del grupo. Desde ese momento, se han ido conociendo nuevos detalles de la complicada y tensa situación entre Ruben "Cacho" Deicas y Marcos Camino.

La última novedad de la agrupación es que los músicos de la agrupación de cumbia santafesina fueron despedidos oficialmente, según informó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En junio, el grupo anunció su desolución. "La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras. Se está hablando entre los integrantes y Marcos Camino sobre la rescisión de sus contratos, porque ya no pertenecen más a Palmeras Producciones", contó el periodista.

El comunicador comentó que la marca "Los Palmeras" vence el mes que viene, y Deicas ya avisó, a través de sus abogados, que mantendrá el 50% de los derechos. Por otro lado, Camino estaría preparando el terreno para crear una nueva empresa que le permita seguir trabajando con los músicos desvinculados.

Ahora, se conoció que los integrantes de la agrupación fueron despedidos oficialmente. "Legalmente fueron despedidos, pero se imagina que Marcos creará otra compañía para volver a contratarlos y continuar con los shows. Todo esto forma parte del proceso de disolución de la SRL que compartían", sumó el comunicador.