Los estrenos de cine en Mendoza

Ad Astra

El viaje hasta Marte requiere de una gran preparación física y mental. La NASA siempre se ha ocupado de seleccionar cuidadosamente a sus astronautas, pero cuando toman la decisión equivocada y envian a uno de sus astronautas sin la capacidad suficiente a una misión en búsqueda de vida extraterrestre, el mismo desaparece. Ahora su hijo irá en busca de su padre a través de la galaxia.

Ad Astra / 2019 / Estados Unidos / Thriller, Ciencia Ficción / 123 Minutos / APM16 / Dir.: James Gray / Int.: Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Greg Bryk, Jamie Kennedy, John Ortiz.

Iniciales SG

Sergio Gainsbourg esta atormentado por 3 cosas: una carrera en la que no logra triunfar, un amorío que no desea y un crimen que no quiso cometer.-

Iniciales SG / 2019 / Argentina / Drama, Comedia / 97 Minutos / APM16 / Dir.: Rania Attieh, Daniel Garcia / Int.: Diego Peretti, Julianne Nicholson. Daniel Fanego, Malena Sánchez, Francisco Lumerman.

El jilguero

A sus 13 años Theo Decker perdió a su madre luego de que una bomba explotara en el Museo Metropolitano de Arte. La tragedia alteró el curso de su vida, llevandolo a una nueva familia y emprendiendo una emotiva odisea.-

The Goldfinch / 2019 / Estados Unidos / Drama / 149 Minutos / APM16 / Dir.: John Crowley / Int.: Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ansel Elgort, Ansel Elgort, Luke Wilson, Jeffrey Wright, Finn Wolfhard, Ashleigh Cummings.

Nada que perder 2

Secuela de Nada que Perder, que se estrenó en abril de 2018 y vendió más de 600.000 entradas. La película sigue la historia del líder religioso Edir Macedo.

Nada a perder - Parte 2 / 2019 / Brasil / Biográfica / 96 Minutos / APM13 / Dir.: Alexandre Avancini / Int.: Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Notti magiche (Cine Universidad / Nave Universitaria)

"Notti magiche", dirigida por Paolo Virzi ("La prima cosa bella", "Loca alegría"), cuenta una historia situada durante el Mundial 1990, más precisamente en la noche en que el local Italia es eliminado por Argentina. Heredera de la mejor tradición del cine italiano de la edad de oro, esta película entretiene con originalidad y a la vez construye una crítica mirada al detrás de escena de la industria cinematográfica. Fútbol, contexto social, comedia de enredos, guiños de policial y cine dentro del cine; en esta imperdible propuesta que es un encendido homenaje a la última década del siglo XX.

Notti magiche / Italia / 2018 / 125 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Paolo Virzi / Con: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Giancarlo Giannini, Ornella Muti.

Días y horarios de exhibición (Notti magiche): viernes 20 y sábado 21 de septiembre a las 20:00 hs. - domingo 22 de septiembre a las 18:00 hs - martes 24 y miércoles 15 de septiembre a las 20:00 hs. (Sala Verde)

Santiago, Italia (Cine Universidad / Nave Universitaria)

Conmovedor e imperdible documental dirigido por el talentoso Nanni Moretti ("Caro diario", "Aprile", "La habitación del hijo", "Habemus Papa"). Existe una historia poco conocida sobre el papel de Italia durante un momento crucial en la historia chilena, en concreto tras el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende en septiembre de 1973. Entremezclando imágenes de archivo de los años 70 con entrevistas registradas durante 12 días en el año 2017, el documental reconstruye el papel de la embajada italiana en Santiago de Chile en los meses siguientes al golpe de Estado de 1973, en particular como asilo para cientos de refugiados opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet, ofreciéndoles la posibilidad de ayudarlos a abandonar el país.

Santiago, Chile / Italia-Francia-Chile / 2018 / 80 minutos / Guión y dirección: Nanni Moretti

Día y horario de exhibición (Santiago, Italia): viernes 20 de septiembre a las 21:40 hs. (Sala Azul)