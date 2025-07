Llega la primera edición del Festival Montaña a Mendoza: artistas, fecha y entradas

La noticia corrió rápidamente por los rincones de la provincia. Mendoza será testigo de un mega proyecto musical que busca no solo impulsar el arte con identidad local, sino conformar varios escenarios en un entorno único, reuniendo artistas nacionales e internacionales.

El esperado Line up recibió diversos comentarios, pues tendrá artistas internacionales como No te va a gustar y Niños del Cerro, artistas nacionales, como Trueno, Dillom, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Peces Raros y Zoe Gotusso. Y por último pero no menos importante, los locales: La Blunty y Magnolia Monty.