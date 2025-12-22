Leticia Brédice confesó que busca trabajo: "Pueden llamarme sin ningún problema"
En una nota para Puro Show, la actriz se sinceró sobre su presente laboral y aseguró que se encuentra disponible para realizar ficción
Leticia Brédice habló con sinceridad sobre su presente laboral y la realidad que atraviesan muchos actores en la actualidad. En una nota con Puro Show, la actriz se refirió a la falta de oportunidades en la ficción y dejó en claro su necesidad de seguir trabajando, lejos de cualquier postura cómoda.
Durante la charla, el cronista del programa le recordó declaraciones pasadas en las que había manifestado su deseo de recibir nuevas propuestas laborales y le preguntó si ese llamado finalmente había llegado.
"Alguna vez solicitaste que querías trabajar, que te llamaran, que estabas dispuesta. ¿Llegó ese llamado? ¿Vino algún proyecto para hacer ficción?", le consultó el movilero del ciclo de Eltrece.
"Sí, vino", reconoció la actriz. "Pero sigo esperando más...", confesó Brédice. "Para poder elegir", fue el comentario que hizo la cronista de Implacable. Pero Brédice la corrigió: "Para poder elegir no, para poder trabajar".
Esto fue lo que dijo Leticia Brédice en Puro Show
Luego, la misma movilera le preguntó si le ha llegado alguna propuesta de plataformas de streaming. "No, así es que pueden llamarme sin ningún problema, todas las plataformas, pero tengo alguna propuesta. Lo que pasa es que ahora se firma también un contrato de confidencialidad", explicó la actriz sin dar mayores detalles.
Finalmente, Brédice cerró con una reflexión sobre el momento que atraviesa la industria y la necesidad de mantenerse activa: "Lo único que digo es que me pueden seguir llamando para lo que quieran y que me llamen cada vez más, que estamos en un momento en el que no estamos para decir 'yo me relajo y voy a ver qué pasa'. Está bueno y es parte de lo que hay que hacer, fomentarse el trabajo, con toda humildad".