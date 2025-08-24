Las Pelotas en Mendoza: una noche de celebración y rock en el Auditorio Bustelo

El Auditorio Ángel Bustelo fue la sede elegida por el rock para que Las Pelotas dieran un increíble show para sus fanáticos.

El rock nacional tuvo una cita obligada en Mendoza porque la icónica banda Las Pelotas llegó a la provincia con su gira 6x6 para celebrar sus 36 años de trayectoria. El concierto, que tuvo lugar este sábado 23 de agosto en el Auditorio Bustelo, se convirtió en una verdadera fiesta para los fanáticos, que se reencontraron con los grandes clásicos de la banda y con las nuevas canciones de su próximo álbum de estudio.

las pelotas en mendoza (1) Las Pelotas la rompieron en el Bustelo. Archivo MDZ Con una carrera que ya suma 36 años y una identidad única dentro del rock nacional, Las Pelotas ha logrado trascender generaciones y mantenerse vigente en la escena musical. Con un sonido que fusiona la poética popular y una visión del mundo, la banda, liderada por Germán Daffunchio, se ha convertido en una de las más influyentes de su género.

El concierto en Mendoza, que formó parte de la gira 6x6, fue una celebración de su historia. La banda repasó los grandes éxitos que los han acompañado a lo largo de sus 36 años de carrera, esos que han marcado a varias generaciones de fanáticos. La energía de la música y del público hizo de la noche una experiencia inolvidable.