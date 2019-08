Las confesiones sexuales de Camila Salazar

Camila Salazar realizó picantes declaraciones al hacer referencia a sus deseos sexuales en El Show del Espectáculo, el programa conducido por Ulises Jaitt en Radio La Salada (AM 1300).

La mediática se sometió a un cuestionario "hot" y no tuvo problemas de abrir las puertas de su intimidad. La joven actriz contó cuáles son sus preferiencias sexuales con su pareja "Mela" Melitón, quien es padre de dos hijas, y productor de radio, podcasts y espectáculos.

¿Cuál es el lugar más raro en el que tuviste un encuentro íntimo?

- Cuando era chiquita, en las primeras experiencias, garchaba en la calle. ¡Con qué necesidad!

¿El tamaño importa?

- No, no es esencial. Igual tampoco a los extremos. El sexo no es solo la penetración, va por otros lados muchos más amplios.

¿Los juguetes sexuales valen?

-Todo lo que guste y den ganas de probar si. Soy muy pro del sex shop.

¿En la intimidad hay alguna posición preferida?

- En cuatro me gusta mucho. Tengo otras, pero esa siempre.

¿Plata por sexo?

-Si me gusta y me paga...

¿El insulto o el sado juega a la hora del sexo?

-No entiendo la gente a la que le gusta golpearse y el insulto tampoco. Hay un mundo mucho más allá de las sombras de Grey.

¿Practicás la autosatisfacción?

-No hay nada que me guste más. Somos muy del mañanero y si no se puede me encanta saber si mi novio se toca y si yo me toco. La practicamos juntos. No hay nada más lindo que poder hacer eso que a uno le gusta compartiéndolo en pareja. Es hermoso.

¿Qué te parecen los tríos?

-No hice, en este momento de mi vida no. Lo dejo en un plano de fantasías.

¿La importancia del sexo oral?

- Es importante, un siete.

¿El lugar preferido?

- Soy muy clásica, en la cama. Ahí adentro pasan un montón de cosas. Si probás contra la pared termina siendo incomodo. Siempre se termina en la cama.

¿Cuál fue el mayor tiempo que estuviste sin sexo?

- Estando en pareja lo máximo que hemos estado fue una semana.

¿Cuál es el récord de la pareja?

- Nos ha pasado que un día le metimos todo el día. Cumplió la cuota del mes. Habrán sido ocho veces en el día. Para mi es un montón.

Disfraces: ¿si o no?

- Si suma en la pareja, no me divierten tanto. Me gusta lokearme, unos tacos, una portaliga.

¿Mañanero o Nocturno?

- Mañanero toda la vida, lo amo, a la noche también. Con mi novio nos encanta a la mañana, lo disfrutamos, cambia la energía. Nos pasa de llegar tarde al trabajo, disculpen chicos je nos gusta a la mañana.

¿Importancia del sexo?

-Un 8,50. Es muy importante, no sólo en la penetración.

¿Le darías un permitido?

- Me costaría un montón el poliamor, no lo encuentro para mí. Soy de las personas que piensan que la fidelidad para toda la vida no existe. Lo importante es la comunicación en la pareja y el respeto mutuo. Uno puede tener un pase free y está todo bien.

¿Porno?

- Nos gusta mirar.

¿Tanga o culote?

-Ambas.

¿Calladita o gritona?

-Se goza, se manifiesta lo que sale.

¿Qué te calienta en un hombre?

-Me calienta de un hombre las entradas, las manos y que tenga pelo corto.

Orden de placeres

- Comer, sexo, dormir y salir con amigos.

¿4 o 69?

- En 4, un buen 69 es muy bueno.

¿Sexo virtual?

- Suma.

¿Sexo tántrico?

-Nunca lo experimenté.

¿Hombre depilado o peludo?

-Peludo.

¿Luz apagada o prendida?

- Prendida.

Fuente: Diario Show