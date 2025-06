Lali Espósito rompió el silencio y habló sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner:

Pero quien también fue tendencia en los últimos días fue Lali Espósito quien volvió a compartir en Twitter la famosa y conocida frase: "Que peligroso, que triste". Si bien reposteó esto, ella públicamente no había hablado sobre la condena a la expresidenta y en las últimas horas Verónica Lozano le preguntó sobre lo que pensaba respecto a la situación de Fernández de Kirchner.

"Yo siempre he opinado, desde muy chica... Fui aprendiendo de lo que pasaba en mi país, de escuchar amigos, gente que te va rodeando a medida que vas creciendo, pero siempre me expresé", comentó Lali en el inicio de la charla. Además, subrayó que "en otras épocas me sentí menos perseguida, eso seguro y las redes tienen otra incidencia en la opinión pública".