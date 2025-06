Lali Espósito enfrentó las cámaras, apoyó a Ricardo Darín y tiró un palito para Javier Milei

Las tablas porteñas recibieron el regreso de Moria Casán con su obra Terapia de género, compartiendo cartel con el actor Jorge Marrale. La velada de este viernes tuvo un momento destacado con la aparición de Lali Espósito , quien no solo posó para los fotógrafos, sino que también abordó temas personales, como su vínculo con Pedro Rosemblat y su cercanía con La One. Sin embargo, el tono cambió cuando los periodistas le preguntaron sobre la reciente controversia en torno a Ricardo Darín y sus comentarios acerca del precio de las famosas empanadas que pagó a 48.000$.

La artista salió al cruce de las críticas que recibió el reconocido actor Ricardo Darín , tras su opinión sobre el alto costo de vida en Argentina, ejemplificado en el alto valor de una docena de empanadas. "Me resulta bizarro. Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión, que puede dar como cualquier otro ciudadano por algo que pagó y que le pareció caro...", expresó Lali Espósito , quien también ha sido blanco de ataques del presidente Javier Milei en los últimos meses.

Ante los reporteros, la intérprete consideró exageradas las reacciones hacia Darín y añadió: " Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo . Pasa que estamos en una época tan corta, tan chata en las conversaciones, tan en lo poco importante... O eso creo yo". Al ser consultada sobre si había hablado con el protagonista de El Eternauta, negó el contacto pero afirmó: "Darín sabe todo y se nota cuando habla. Me solidarizo con él y con todos los que reciben ese nivel de hate ".

Lali Espósito le respondió contundentemente a una usuaria de X que la criticó. Lali Espósito le respondió contundentemente a los cronistas a la salida del teatro. Captura pantalla videoclip: Fanático - Lali Espósito

Para cerrar, Lali remarcó la necesidad de que todos los ciudadanos se sientan incluidos en el proyecto nacional: "Todos deberíamos tener un ida y vuelta. Se torna difícil con una persona que solo llama mandriles a quienes no opinan como él". Y concluyó con una reflexión personal: "Yo vivo en este país, es donde aporto, es de donde soy, y es raro no sentirte representado, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un primer mandatario".