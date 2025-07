La Voz Argentina: Soledad Pastorutti mostró su indignación luego de que un participante no la eligió

Una vez que finalizó la presentación de Lisandro, los coaches comenzaron a tratar de convencer al joven: "Los Miranda! vinimos hace un montón y no ganamos porque ganó la Sole, ahora venimos por segunda vez y tenemos ganas de ganar y sentimos que con vos lo podemos hacer", expresó Ale Sergi. Por su lado, Juliana Agatas, subrayó que "No solo queremos ganar, queremos pasarla bien, y sentimos que con vos la vamos a pasar muy bien".

La Voz Lisandro eligió a Miranda! Foto: captura de video/ Telefe.

"A mí no me gusta alardear eso, porque yo soy tricampeona gracias a que las mejores voces de este país me eligieron a mí. Ponele que tuve una cuota de suerte, pero podemos demostrar que no es suerte solamente. Te juro que me encantaría que vos me dejes llevar en este camino hacia el podio", comentó Soledad luego de los dichos de sus compañeros.