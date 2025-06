La terrible acusación de Roberto Castillo hacia Yanina Latorre: "Delito de trata de personas"

Yanina Latorre recompuso su vínculo con Ana Rosenfeld y, posteriormente, reveló la razón que las llevó a enfrentarse en la Justicia. Señaló a Roberto Castillo como el responsable de haberle proporcionado información errónea sobre la abogada, con la intención de que ella la difundiera públicamente. "Me vendió pesado podrido, y caí. Me hago cargo”, resumió la panelista de LAM.

Ante la situación, el novio de Cinthia Fernández salió a defenderse, y no le tuvo piedad. Sus dichos fuero registrados en Instagram: “Intenté por todos los medios abstenerme de responder a las reiteradas mentiras y agravios de Yanina Latorre teniendo en cuenta que le debo respeto como otro periodista/panelista/conductor. Y no pierdo de vista que es una mujer con unos pocos años menos que mi madre”.

Y siguió: “No suelo hacer ataques personales, pero lo último que hizo no solo lo considero un acto de cobardía, sino que afecta de lleno el trabajo periodístico y lastima la confianza que debe ser la base que sostenga la relación entre las fuentes de información y el periodista”.

“Yanina Latorre no solo miente, sino que viola toda norma vinculada a la ética con la que deben proceder los periodistas”, dijo y enfatizó: “Nunca vendí ningún pescado podrido a Yanina Latorre, que no solo muestra su cobardía yéndose a arrodillar ante Rosenfeld, sino que pierde su propia credibilidad periodística entregando a su supuesta fuente para que Ana Rosenfeld no la ejecute judicialmente”.