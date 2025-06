La sorprendente confesión de Santiago Maratea sobre Guillermina Valdés: "Siempre que la veo..."

Una de las relaciones más inesperadas de los últimos años fue la de Guillermina Valdés y Santiago Maratea . La pareja mantuvo un romance en 2022, pero no duró mucho. Sin embargo, a tres años de esta relación, el influencer sigue manifestando su amor por la actriz.

"Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado", comenzó diciendo Maratea.

"Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza. Algo siempre me enseña Guille, alguna frase o algo. Tuvimos algo, eso está confirmadísimo. Se lo confirmé a Mirtha Legrand hace mucho tiempo", expresó el influencer.