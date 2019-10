La sórdida historia de los hijos de Julieta Prandi cuando dormían con su padre

Julieta Prandi está en medio de una batalla legal con Claudio Contardi, su ex pareja. La modelo denunció por violencia familiar al empresario, con una restricción de acercamiento a ella, y otra para que sus hijos, Rocco y Mateo, no puedan quedarse a dormir en la casa de él.

Este lunes, Agustina Kämpfer contó en Nosotros a la Mañana que la nueva pareja de Contardi sería una mujer a quien hacía pasar como la niñera y que se mudó con el empresario dos semanas después de la separación.

"Julieta vio una película, de la que no tenía idea, acerca de con quién duermen los chiquitos cuando se quedan en la casa del padre… El nene más chico, dormía en la cama matrimonial entre el papá y su nueva pareja de tan solo unos meses; y el más grande, en la habitación con la nena de doce (hija de la pareja del padre) y con las camitas juntas", expresó la panelista.

"Mi ex se refiere a mi como 'la yegua', 'la putita' o 'la tilinga'. Y así hace que Mateo me llame. Cuando yo lo llamo por teléfono a mi hijo para tener comunicación con él, el padre está supervisando esas conversaciones, está delante de él. Le dice cuándo tiene que cortar, lo que tiene que decir, tiene prohibido decirme que me quiere o que me extraña", confesó Prandi a Teleshow.